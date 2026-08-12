John Fante Festival XXI, tra gli ospiti Pierantozzi e Di Pietrantonio

Roma, 12 ago. (askanews) – Dal 20 al 23 agosto (con un’anteprima il 19) è in programma a Torricella Peligna (Chieti) il John fante festival, ‘Il dio di mio padre’, diretto da Giovanna Di Lello, per la sua XXI edizione. Il Festival è organizzato dal Comune di Torricella Peligna per ricordare e rendere omaggio allo scrittore americano John Fante (1909-1983), il cui padre Nicola era un muratore originario proprio di questo piccolo paese abruzzese.

La vulnerabilità è al centro di questa edizione, tema profondamente radicato nell’opera di John Fante. Anche i suoi personaggi più inaspettati rivelano la loro fragilità attraverso atti simbolici come il pianto, diventando così un gesto che esprime la complessità dell’animo umano. In un’epoca come quella attuale segnata da incertezze e sfide, la vulnerabilità emerge come un filo conduttore che intreccia le esperienze umane, promuovendo una riflessione profonda sulla condizione collettiva e sulla necessità di una nuova percezione del mondo.

Tra gli ospiti attesi: il figlio del grande scrittore Jim Fante e suo nipote Damian Fante, che apriranno il Festival, lo scrittore finalista al Premio Strega 2026 Alcide Pierantozzi, la scrittrice Elena Varvello, l’autrice e attivista Pegah Moshir Pour, la giornalista Serena Bortone, il poeta canadese George Elliott Clarke, la scrittrice Premio Strega 2024 Donatella Di Pietrantonio, il giornalista Francesco Repice, lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, la giornalista Emanuela Pala, la scrittrice Nadeesha Uyangoda.

La prima giornata, giovedì 20 agosto, sarà inaugurata a Fallascoso (frazione di Torricella Peligna) presso il Belvedere Brigata Maiella alle 11 con i saluti inaugurali, alla presenza del Comitato Organizzatore e della famiglia Fante, con Jim e Damian Fante. Intervengono anche i curatori del corso di scrittura Scrivere una grande storia. A seguire la presentazione della raccolta di saggi L’Abruzzo identitario. L’arrosticino tra rito ancestrale ed economia globale (Meta Edizioni, 2026) con Aurelio Manzi, Silvia Scorrano, Raffaele Spadano, modera l’editore Lino Olivastri.

Alle 16 a Torricella Peligna presso la Pineta Comunale in presenza di Jim Fante, Damian Fante e Victoria Fante (in collegamento video), l’annuncio dei finalisti della seconda edizione del Premio Italia Radici nel Mondo-Toto Holding 2026, tema di quest’anno ‘Donne in emigrazione’. A seguire la presentazione dell’antologia Sconfinamenti (Ianieri, 2024) a cura di Giovanna Di Lello e Giuseppe Sommario. Partecipano i curatori e la scrittrice argentina Vanesa Di Stefano.

Alle 17 la presentazione del romanzo ‘Tenebre su Stoccolma. Il caso Olof Palme’ di Daniele Astolfi (Carabba, 2025), in dialogo con Giovanna Di Lello, direttrice artistica del Festival. Alle 17.40 incontro con George Elliott Clarke, poeta canadese tra i più importanti della sua generazione che nella sua opera racconta l’esperienza e la storia della comunità di neri canadesi della Nuova Scozia e del New Brunswick, creando una geografia culturale definita “Africadia”, e la poetessa italocanadese Giovanna Riccio. Con letture tratte dalle loro opere poetiche più significative. Introducono Giovanna Di Lello, Matteo Cacco e Alessio Romano.

Alle 18.30 presentazione del libro ‘Ostinata umanità. A bordo della Global Sumud Flotilla’ (Tlon, 2026) della giornalista Emanuela Pala, che dialogherà con Rocco Ciciretti, professore di Finanza, Università Roma Tor Vergata.

Alle 21 in Piazza Unità d’Italia presentazione del booktrailer “Aspetta Primavera, Bandini” realizzato dagli studenti della classe IV M (a.s. 2025/26) del Liceo Scientifico Algeri Marino di Casoli (CH) con la supervisione delle prof.sse Amalia Cocco Pinelli e Agnese Verdecchia e la voce narrante dell’attore Icks Borea. Partecipano le docenti, le ragazze e i ragazzi coinvolti.

Alle 21.30 presentazione ufficiale in anteprima internazionale della graphic novel ‘L’inferno di Fante’ (SAE, settembre 2026), romanzo biografico a fumetti dedicato a John Fante e a sua moglie Joyce Smart Fante di Frank Spotnitz, pluripremiato sceneggiatore e produttore esecutivo di X-Files, e José Hernàndez, acclamato artista messicano. Intervengono il figlio e il nipote di John Fante, Jim e Damian Fante, Nicola Mattoscio, presidente Fondazione Pescarabruzzo e Presidente di SAE Comics, Dario Gulli, direttore editoriale SAE Comics, Antony Shugaar, vicepresidente di Metaphor Books, packager del libro, Lisa Lytton Shugaar, direttrice della Storytellers Collective di National Geographic, Giovanna Di Lello e Frank Spotnitz (in collegamento video).

A seguire proiezione del documentario ‘John Fante. Profilo di scrittore’ (2006) di Giovanna Di Lello, in occasione dell’uscita sulla piattaforma cinematografica Streeen, racconto della vita e dell’opera di John Fante attraverso Domenico Turchi, un abitante di Torricella Peligna che diventa protagonista del film al fianco di Joyce Smart Fante, Victoria Fante Cohen, Dan Fante, Tom Fante e John V. Fante, lo scrittore americano A.I. Bezzerides, gli sceneggiatori Furio Scarpelli e Luciano Vincenzoni, il biografo Stephen Cooper, gli americanisti Guido Fink e Francesco Durante, anche curatore e traduttore della sua opera, lo studioso italoamericano Fred Gardaphe e gli artisti e scrittori Piero Pelù, Vinicio Capossela, Sandro Veronesi, Simone Caltabellota e Marco Vichi.

La seconda giornata, venerdì 21 agosto, si apre a Torricella Peligna presso la Mediateca John Fante alle 11 con la presentazione del romanzo ‘Fuori campo’ (Catartica edizioni, 2026) di Luisa Morfini. L’autrice dialoga con il giornalista sportivo di Radio Rai Francesco Repice. A seguire Francesco Repice sarà in dialogo con Matteo Cacco per raccontare il calcio come luogo di memoria, identità e appartenenza.

Alle 15.30 presso la Pineta Comunale presentazione della seconda edizione del bando regionale “Narrare la Resistenza”, indirizzato alle classi V delle scuole primarie abruzzesi e alle secondarie di I e II grado. Ideato e promosso dal gruppo di lavoro informale Brigata Maiella, Luca Troilo, Claudio Antrilli, Angela Antrilli e Valentina Carapella. Oltre agli organizzatori, saranno presenti Irene Vizzari (dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Palena-Torricella Peligna), Luciano D’Amico (presidente dell’APS Osservatorio Antifascista 25 settembre 1945) e Gianni Melilla (presidente della fondazione Brigata Maiella).

A seguire alle 16.30 presentazione del saggio ‘Diventerai uomo. Crescere un figlio oltre il mito della virilità’ (Mondadori, 2026) dello psichiatra Leonardo Mendolicchio, in dialogo con Rocco Ciciretti, professore di Finanza, Università Roma Tor Vergata e Giovanna Di Lello. Alle 17.45 presentazione del romanzo ‘La casa dimenticata’ (Garzanti, 2026) di Pegah Moshir Pour, autrice e attivista di origini iraniane, in dialogo con il giornalista direttore di Pagina21 Oscar Buonamano. A seguire presentazione del romanzo finalista al Premio Strega 2026 ‘Lo sbilico’ (Einaudi, 2025) di Alcide Pierantozzi. L’autore dialoga con Alessio Romano.

Alle 21.30 in Piazza Unità d’Italia la cerimonia di premiazione del Premio alla Carriera John Fante-Vini Contesa 2026 assegnato quest’anno alla scrittrice Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Strega 2024 con il romanzo ‘L’età fragile’ (Einaudi 2023), autrice di ‘Mia madre è un fiume’ (prima edizione Elliot 2011, Einaudi 2022), ‘Bella mia’ (prima edizione Elliot 2014, Einaudi 2018), L”Arminuta’ (Einaudi 2017), ‘Borgo Sud’ (Einaudi 2020), ‘Lucciole, squaletti e un po’ di pastina’ (Salani 2025). L’autrice dialoga con il critico letterario Marino Sinibaldi, introduce Giovanna Di Lello, conclude il sindaco di Torricella Peligna Carmine Ficca, e Rocco Pasetti, titolare azienda “Vini Contesa”. Partecipano anche Jim e Damian Fante, figlio e nipote di John Fante.

La terza giornata di sabato 22 agosto si apre presso la Mediateca John Fante alle 11 con la presentazione del romanzo storico ‘Per Francesco che illumina la notte’ (Il Viandante, 2026) di Elsa Flacco, in dialogo con Mario Cimini, docente di Lettere, Università G. d’Annunzio Chieti Pescara. A seguire la presentazione del progetto editoriale su John Fante ‘The Boys in The Backroom’ a cura di Giovanna Di Lello, in dialogo con Matteo Cacco e Alessio Romano, partecipano Jim e Damian Fante, figlio e nipote di John Fante. A seguire la presentazione del saggio ‘John Fante Tapes’ (Radici Edizioni, 2026) di Alessio De Stefano. L’autore e la traduttrice Sara Savina dialogano con Giovanna Di Lello, Matteo Cacco e Alessio Romano.

Alle 16 presso la Pineta Comunale presentazione dell’opera vincitrice del Premio John Fante Opera Prima Abruzzo 2026 ‘L’amore malfatto’ (Fazi Editore, 2026) di Giusy Sardella. L’autrice dialogherà con i giurati del Premio Mario Cimini, Roberta Sibona, Elsa Flacco e Antimo Amore. Il libro ‘Libera nos a Roio’ di Alessio Coletta (Bookabook) ha ricevuto una menzione speciale da parte della giuria.

Alle 16.30 presentazione delle tre opere finaliste del Premio John Fante Opera Prima 2026, selezionate dalla giuria degli Esperti del Premio presieduta da Marino Sinibaldi e composta da Carola Carulli, Remo Rapino e Marta Aidala, vincitrice dello scorso anno: ‘Piombo e latte’ (Bompiani, 2025) di Luca Mastrantonio, ‘Guance bianche e rosse ‘(Einaudi, 2025) di Elisa Menon, ‘Latte’ (Rizzoli, 2026) di Marina Zucchelli. I finalisti dialogano con Marino Sinibaldi e Remo Rapino.

Alle 17.30 presentazione dell’opera vincitrice del Premio Arturo Bandini. Voci oltre i confini 2026 Acqua sporca (Einaudi, 2025) di Nadeesha Uyangoda, nella Dozzina del Premio Strega 2026, in dialogo con Marino Sinibaldi.

Alle 18.30 presentazione del romanzo ‘La Scortanza’ (Minimum Fax, 2025) di Remo Rapino. L’autore dialoga con il giornalista Rai Antimo Amore.

Alle 21.30 in Piazza Unità d’Italia la serata di premiazione condotta dal giornalista Carlo Paris: per il Premio Arturo Bandini. Voci oltre i confini 2026 sarà premiata Nadeesha Uyangoda con il romanzo ‘Acqua sporca’ (Einaudi, 2025), interviene il comitato organizzativo del Festival e Marino Sinibaldi; per il Premio John Fante Opera Prima-Sezione Abruzzo 2026 sarà premiata Giusy Sardella con il romanzo ‘L’amore malfatto’ (Fazi Editore, 2026), menzione speciale ad Alessio Coletta con il romanzo ‘Libera nos a Roio’ (Bookabook, 2025), intervengono Mario Cimini (presidente della Giuria), Roberta Sibona, Elsa Flacco e Antimo Amore. Per il Premio John Fante Opera Prima 2026 sarà premiato uno degli autori finalisti tra Luca Mastrantonio con il romanzo ‘Piombo e latte’ (Bompiani, 2025), Elisa Menon con il romanzo ‘Guance bianche e rosse’ (Einaudi, 2025), Marina Zucchelli con il romanzo ‘Latte’ (Rizzoli, 2026), interviene la Giuria degli esperti: Marino Sinibaldi (presidente) e Remo Rapino. La Giuria universitaria del Premio è composta da: il gruppo del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti/Pescara; il gruppo del Dipartimento di Lingue, letteratura e culture moderne dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti/Pescara; il gruppo della Biblioteca Vilfredo Pareto della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; il gruppo della Biblioteca dell’area di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; il gruppo dell’Università degli Studi di Teramo. La Giuria popolare è composta da: lettori e lettrici del territorio abruzzese e i membri del gruppo di lettura di Pineto Legge. Partecipano alla serata Jim e Damian Fante, figlio e nipote di John Fante, e il poeta canadese George Elliott Clarke.

A conclusione della serata sarà ascoltato un audio inedito di John Fante sul padre Nick, per gentile concessione della famiglia.

La quarta e ultima giornata del Festival di domenica 23 agosto si apre alle 9 (e fino alle 11) con la tradizionale “Passeggiata fantiana”: l’appuntamento è a Viale Raffaele Paolucci, sulle tracce di Nick e John, in compagnia di Alessio Romano e Christian Carano. Alle 11.30 presso la Mediateca John Fante presentazione del volume Padre Simone, l’abruzzese che difese i Guaranì. L’incredibile storia dell’uomo che ispirò il film ‘The Mission’ (Hatria Edizioni, 2024) di Antonio Di Donato, che sarà in dialogo con Giovanna Di Lello e Matteo Cacco. A seguire, presentazione del saggio Pietro Di Donato. Radici e resistenza identitaria nei romanzi e nelle storie brevi dello scrittore italoamericano (Radici Edizioni, 2026) di Matteo Cacco, in dialogo con Giovanna Di Lello.

Alle 16 presso la Pineta Comunale presentazione del romanzo ‘La fine del nulla’ (Chiaredizioni, 2024) di Modesto Lanci. L’autore dialoga con Paola Bucci, editor e curatrice culturale.

Alle 16.30 presentazione del romanzo ‘Scontrosa grazia’ (Red Star Press, 2025) di Nicolò Mazza de’ Piccioli. L’autore dialoga con lo scrittore Giaime Maccioni.

Alle 17.30 presentazione del romanzo ‘La vita di sempre’ (Guanda, 2026) di Elena Varvello. L’autrice dialoga con Alessio Romano.

Alle 18.30 incontro con Lucia Goracci, inviata di guerra, già corrispondente e responsabile della sede Rai di Istanbul. La giornalista dialoga con Luciano D’Amico, Ordinario di Economia, Università di Teramo, sui fragili equilibri nel mondo messi a dura prova da conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, eventi che non solo destabilizzano le regioni colpite, ma influenzano anche l’intero sistema globale creando incertezze economiche e politiche.

Alle 21 in Piazza Unità d’Italia presentazione del romanzo ‘Le Dirimpettaie’ (Rizzoli, 2026) di Serena Bortone. L’autrice dialoga con la giornalista Eleonora Molisani.

A conclusione della serata e del Festival lo spettacolo musicale Blue Bolero con Giulia Meci (voce e pianoforte), Lorenzo Lucci (chitarra), Pippi Dimonte (contrabbasso).

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.