Liguria, archiviata inchiesta su Toti. Gip “Elementi non idonei a condanna”

GENOVA (ITALPRESS) – Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova, Giorgio Morando, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti dell’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e di altri soggetti, coinvolti in diverse ipotesi di reato, tra cui corruzione e finanziamento illecito. Il provvedimento riguarda, oltre a Toti, anche gli imprenditori Aldo Spinelli e Mauro Vianello, l’ex presidente dell’Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini, Maurizio Rossi e Antonella Traverso. Nelle motivazioni del decreto, il GIP ha accolto la richiesta presentata dalla Procura, rilevando la “insussistenza dell’ipotesi di reato astrattamente ipotizzabile” e l’”inidoneità degli elementi in atti a formulare una ragionevole previsione di condanna”. Secondo il giudice, le risultanze investigative acquisite non consentono di sostenere l’accusa in un eventuale giudizio. Contestualmente all’archiviazione, il Tribunale ha ordinato la restituzione dei beni che erano stati posti sotto sequestro nel corso delle indagini. Tra questi figurano un telefono cellulare, un personal computer e diverse disponibilità finanziarie.(ITALPRESS).

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