Colleferro, incendio e forte esplosione nello stabilimento ex Simmel Difesa

(Adnkronos) – Esplosione e incendio oggi, giovedì 13 agosto, nello stabilimento dell’ex Simmel Difesa a Colleferro in provincia di Roma. Sul posto nell’area industriale sono al lavoro i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle strutture vicine.

L’esplosione alla Knds Ammo Italy, ex Simmel Difesa, azienda che si occupa della produzione di munizioni di medio e grosso calibro, sarebbe avvenuta nel reparto pressatura. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri di Colleferro e del nucleo investigativo di Frascati per le indagini. Non mancherebbe all’appello nessuno dei dipendenti che erano presenti oggi. Non risultano feriti tra le persone presenti nello stabilimento.