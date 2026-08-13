Europei nuoto, Curtis oro nei 50 dorso migliorando il suo record mondiale – Diretta

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(Adnkronos) –
Sara Curtis vince la medaglia d’oro nei 50 dorso agli europei di Parigi migliorando il suo recordo mondiale e portandolo a 26″56. E’ la prima italiana a vincere un titolo continentale in questa prova. La 19enne piemontese precede la francese Mary-Ambre Moluh e la britannica Lauren Cox.
Tra gli azzurri in finale c’è anche Christian Mantegazza nei 200 rana. Vanno a caccia della finale Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero e Thomas Ceccon nei 50 dorso.
In mattinata eccellente prova di Simona Quadarella nei 1500 stile libero. La romana accede alla finale europea con il miglior tempo. Tornerà in vasca domani.
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