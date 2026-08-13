Europei pallavolo, l’Italdonne perde Loveth Omoruyi

Roma, 13 ago. (askanews) – Brutte notizie per l’Italia di Julio Velasco a pochi giorni dall’inizio degli Europei femminili di volley. Loveth Omoruyi ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro durante l’amichevole disputata il 12 agosto contro l’Ucraina e sarà costretta a saltare la rassegna continentale, in programma in Turchia dal 21 agosto al 6 settembre.

Gli esami hanno evidenziato la rottura totale del legamento crociato anteriore, una lesione parziale del legamento collaterale laterale e del menisco mediale, oltre a un trauma osseo del condilo femorale. La schiacciatrice 23enne, in forza alla Megabox Vallefoglia, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. I tempi di recupero saranno valutati dopo l’operazione, ma la sua assenza dovrebbe prolungarsi anche nella prima parte della prossima stagione di Serie A.

È un duro colpo per Velasco, che perde una giocatrice importante proprio alla vigilia dell’Europeo. Omoruyi, protagonista di una stagione positiva con Vallefoglia, si era guadagnata la convocazione in azzurro e la possibilità di partecipare alla competizione continentale.

Alla giocatrice è arrivato anche il messaggio del presidente della Megabox, Ivano Angeli: “Siamo profondamente addolorati per l’infortunio occorso alla nostra Loveth, una ragazza d’oro che ha disputato una stagione super al suo esordio con la nostra maglia e si stava meritando sul campo la presenza con la nazionale azzurra ai campionati europei”.

“Non è il momento di pensare ad altro che al bene della nostra atleta – ha aggiunto Angeli – cui saremo vicini supportandola in ogni modo perché possa tornare prima possibile sul campo da gioco. Forza Lolly, ti abbracciamo forte e ti aspettiamo di nuovo in campo più grintosa ed entusiasta che mai”.

L’Italia dovrà dunque affrontare l’Europeo senza una delle sue schiacciatrici, mentre per Omoruyi comincia ora il lungo percorso verso il ritorno in campo.