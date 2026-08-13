Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo si sposano: “Abbiamo scelto di non lasciare che il lutto diventasse l’unica cosa che siamo”

(Adnkronos) –

Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo si sposano. “Ci siamo conosciuti nel momento più buio della mia vita. Io avevo perso mio fratello nel modo più ingiusto possibile e lui era l’avvocato che aveva scelto di starmi accanto in quella battaglia”: inizia così il post su Instagram, accompagnato da alcune foto della coppia che si è conosciuta nel 2009 nel corso del lungo iter giudiziario legato al caso del fratello di Ilaria, Stefano Cucchi. Anselmo, infatti, assunse la difesa della famiglia dopo la sua morte.

“Non ci saremmo mai incontrati se le cose fossero andate diversamente. Per anni questo pensiero è stato anche un peso: come si concilia il dolore più grande della propria vita con qualcosa che comincia a somigliare all’amore? – scrive ancora Ilaria Cucchi – Non credo ci sia una risposta che va bene per tutti. Abbiamo scelto di non lasciare che il lutto diventasse l’unica cosa che siamo: continuare a portare avanti quella battaglia, senza per questo rinunciare alla propria vita, ai propri affetti, alla possibilità di essere felici”.

“Il 29 agosto ci sposiamo. Una cerimonia semplice, in campagna, con le nostre famiglie, i nostri quattro figli come testimoni e le persone che amiamo. Chi ha vissuto un lutto sa bene che il mondo si aspetta da te un copione preciso: il dolore deve restare dolore, e basta. Noi abbiamo imparato che si può vivere il lutto senza restarne prigionieri. Che la bellezza che ci circonda resterà sempre, che chiunque si merita di continuare ad amare, di amare per la prima volta in modo nuovo, di farsi sorprendere dall’energia che tutto questo può dare”, afferma ancora concludendo: “Noi abbracciamo tutto: la bellezza, il dolore, la sorpresa, un’energia nuova. Ora scegliamo di continuare a farlo. Grazie a chi ci è stato sempre vicino e a chi lo farà”.