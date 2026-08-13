“La cuffia dell’Italia è sbagliata?”: Ceccon solleva il caso e poi punge Sara Curtis

(Adnkronos) – Thomas Ceccon scatenato sui social dopo il bronzo nei 200 dorso agli Europei di Parigi. Il campione azzurro ha regalato una serie di post e video che hanno fatto discutere: dalla polemica per la cuffia con il tricolore alla battuta rivolta a Sara Curtis, fino al curioso sfogo sui ‘campi di pomodori’.

Per prima cosa ha scherzato sul record mondiale conquistato da Sara Curtis nei 50 dorso, commentando ironicamente: “Brava Sara, ma io il record del mondo ce l’ho da 4 anni eheheh”. Una battuta nel suo stile, arrivata dopo che lo stesso Ceccon aveva ironizzato sulla propria fatica nei 200 dorso: “Piuttosto che fare ancora i 200 dorso vado a zappare i campi di pomodori”.

Ma è stata soprattutto la cuffia a far scattare la nuova polemica. Ceccon, in un video sui social, ha mostrato quella utilizzata dalla Nazionale durante gli allenamenti, soffermandosi sul tricolore che appariva invertito. “Stavo guardando il bronzo di oggi, che bello tutto quanto. Scorrendo tra le foto degli Europei, ho visto che la cuffia dell’Italia di allenamento è rossa, bianca e verde. Non dovrebbe mica essere verde, bianca e rossa? Sto facendo polemica per niente o veramente l’hanno stampata sbagliata? Fatemi sapere”.

In realtà, l’effetto potrebbe essere legato all’immagine specchiata della fotocamera frontale, ma la domanda del campione azzurro ha comunque acceso il dibattito sui social.