Prezzi petrolio in calo, Brent e WTI scendono: quanto costano benzina e diesel oggi

(Adnkronos) – I prezzi del petrolio sono scesi di oltre un dollaro nelle prime contrattazioni asiatiche di giovedì, dopo che gli analisti hanno rivisto al ribasso le loro previsioni sulla domanda globale di petrolio, sebbene le limitazioni dell’offerta abbiano mantenuto i prezzi a livelli relativamente elevati.

I futures sul greggio Brent sono scesi di 1,29 dollari, pari all’1,5%, a 87,69 dollari al barile.

Il greggio statunitense West Texas Intermediate (Wti) è calato di 1,30 dollari, pari all’1,6%, a 81,97 dollari al barile.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna – giovedì 13 agosto 2026 – il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,987 euro/l per la benzina e 2,082 euro/l per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,064 euro/l per la benzina e 2,158 euro/l per il gasolio.