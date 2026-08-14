Ballando con le Stelle, spunta l’incognita Lucio Presta

(Adnkronos) – Nonostante il “cast chiuso” annunciato da Milly Carlucci, un nuovo retroscena agita le acque di ‘Ballando con le Stelle’. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la conduttrice starebbe insistendo per avere nel programma l’agente televisivo Lucio Presta. L’idea sarebbe quella di affidargli il ruolo di giudice ‘a latere’, custode del ‘tesoretto’ che può ribaltare la gara. Presta, che vanta un passato da ballerino, avrebbe però rifiutato la proposta. Un “no” che non avrebbe fermato Milly, la quale pare abbia chiesto all’agente di prendersi ancora qualche giorno per riflettere.

Il rebus Presta è la prova che la formazione della nuova edizione è ancora ‘work in progress’. Mentre il programma inizia a svelare i primi nomi ufficiali, sono ancora molti i nodi da sciogliere, a partire da una vera e propria rivoluzione in giuria. L’addio di Selvaggia Lucarelli, passata a Mediaset, sembra aver innescato un effetto domino. Stando a rumors sempre più insistenti, a lasciare la poltrona da giudice potrebbe essere anche Fabio Canino. Per sostituirli, sarebbero in arrivo due nomi di peso: Barbara D’Urso, protagonista come concorrente lo scorso anno, e Alberto Matano, che lascerebbe così il suo ruolo a bordocampo per un posto al tavolo principale. A garantire la continuità sarebbero i confermatissimi Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Proprio il futuro di Fabio Canino è un’altra incognita: se lasciasse la giuria, Milly lo vorrebbe in pista come concorrente. Ma il dubbio più grande aleggia su Paolo Belli. Dopo la parentesi da ballerino, dovrebbe tornare al suo ruolo di spalla della conduttrice. Tuttavia, la cancellazione di tutti i suoi impegni professionali dopo il tragico incidente stradale di luglio ha generato forti dubbi sulla sua presenza nello show di Rai1. Sul fronte della gara, le prime certezze portano i nomi di Noemi Bocchi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri. Ma la lista è destinata ad allungarsi: si attende la conferma per l’attrice Anna Safroncik, per il modello Simone Susinna e per l’ex ‘prete influencer’ Alberto Ravagnani. Tra i maestri, annunciati la new entry Gioia Giovanatti e il ritorno di Nikita Perotti, vincitore della scorsa edizione.