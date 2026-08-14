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Cadavere di una donna nel giardino di una casa disabitata, è giallo a Messina

| 14 Agosto 2026 15:02 | 0 commenti

Cadavere di una donna nel giardino di una casa disabitata, è giallo a Messina

AdnKronos
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(Adnkronos) – E’ giallo a Messina per il ritrovamento del cadavere di una donna nel giardino di una casa disabitata di via La Farina. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, a causa anche alle alte temperature di questi giorni. Sul posto la polizia che al momento non esclude nessuna ipotesi. A dare l’allarme alcuni residenti della zona che avevano avvertito un forte odore. Si attende l’esito dell’esame del medico legale. 

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