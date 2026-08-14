Croazia, brucia Lokva Rogoznica: almeno 36 feriti nell’incendio, 7 rischiano la vita

(Adnkronos) – Almeno 36 persone sono rimaste ferite in un incendio boschivo scoppiato ieri sera vicino a Lokva Rogoznica e propagatosi a Omiš, sulla costa centrale della Croazia, poco a sud di Spalato. Quattordici di loro sono state ricoverate all’ospedale Kbc di Spalato, sette delle quali sono in pericolo di vita, ricoverati in terapia intensiva. Altri tre sono in un reparto di terapia sub-intensiva. I restanti pazienti ricoverati sono in cura in altri reparti dell’ospedale, ha comunicato oggi il nosocomio.

La maggior parte dei feriti ha riportato ustioni, mentre altri hanno richiesto assistenza medica principalmente per problemi respiratori causati dall’inalazione di fumo. La polizia invita gli automobilisti a evitare di recarsi a Omiš.

A causa del traffico intenso in direzione di Omiš, la polizia ha invitato oggi gli automobilisti a evitare di mettersi in viaggio. Il traffico da Omiš verso Makarska e da Dupci verso Spalato è stato interrotto fino a nuovo avviso. I veicoli in partenza da Omiš vengono deviati verso Gata, mentre agli automobilisti si consiglia di utilizzare percorsi alternativi, come l’autostrada o la strada provinciale 6142 via Naklice.