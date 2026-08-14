Da Arcea oltre 10,2 milioni per il comparto agricolo calabrese

CATANZARO (ITALPRESS) – Arcea, l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Calabria, ha autorizzato nuovi elenchi di pagamento per un importo complessivo pari a 10.207.878,98 euro, destinati alle aziende agricole, all’insediamento e agli investimenti dei giovani agricoltori, allo sviluppo rurale, alle infrastrutture, all’apicoltura e alle Organizzazioni di produttori (Op) del settore ortofrutticolo. A darne notizia è l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo. Le risorse sono destinate alle Organizzazioni di Produttori e rappresentano un sostegno significativo per uno dei comparti strategici dell’agricoltura regionale. La seguente liquidazione contribuisce a rafforzare l’aggregazione dell’offerta, gli investimenti, la qualità delle produzioni e la capacità competitiva delle imprese sui mercati. L’autorizzazione del saldo conferma inoltre il percorso di accelerazione delle procedure intrapreso da ARCEA per garantire una più rapida erogazione delle risorse ai beneficiari. “Con questi nuovi pagamenti – dichiara l’assessore Gallo – immettiamo oltre 10 milioni di euro nel sistema agricolo calabrese, sostenendo contemporaneamente modernizzazione delle aziende, ricambio generazionale, sviluppo dei territori e rafforzamento delle filiere. Particolarmente significativo è l’investimento sui giovani, ai quali sono destinati quasi 3 milioni di euro, perché favorire nuove imprese e nuove generazioni in agricoltura significa costruire il futuro del settore”.

“Allo stesso tempo proseguiamo nell’attuazione del PNRR, sosteniamo gli interventi dello sviluppo rurale e garantiamo risorse importanti alle Organizzazioni di Produttori dell’ortofrutta. Il lavoro portato avanti insieme ad ARCEA punta a un obiettivo preciso: trasformare nel minor tempo possibile le risorse disponibili in pagamenti concreti per i beneficiari. Continueremo su questa strada, accelerando le procedure e assicurando alle imprese certezze e strumenti per investire, innovare e competere, perché un’agricoltura più forte significa più sviluppo, occupazione e opportunità per tutta la Calabria”, conclude l’assessore.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).