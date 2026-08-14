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Dai Dai di Shakira e Burna Boy in vetta a classifica Singoli FIMI/NIQ

| 14 Agosto 2026 17:23 | 0 commenti

Askanews
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Milano, 14 ago. (askanews) – Per la quarta settimana di fila il tormentone “Dai Dai”, l’inno ufficiale del Fondo FIFA Global Citizen per l’Istruzione, di Shakira e Burna Boy è al numero 1 nella classifica Singoli FIMI/NIQ. Nonostante la mancata partecipazione ai Mondiali degli azzurri, il brano è amatissimo e si conferma una delle hit dell’estate 2026! «Dai dai, ikou, dale, allez, let’s go» con l’incitazione in cinque lingue è pensata per essere cantata in coro da tutti, al di là delle differenze linguistiche.

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