Europei atletica, oggi quinta giornata: da Battocletti a Tamberi, il programma e dove vedere gli azzurri

(Adnkronos) – Quinta giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, venerdì 14 agosto, continua la rassegna continentale in Inghilterra. Occhi puntati sulla finale femminile dei 10.000 metri femminili con Nadai Battocletti alla caccia del secondo oro dopo quello conquistato nei 5.000 metri, con la finale in programma alle 20.45.un quarto d’ora dopo il via alla finale del salto in alto con Gianmarco Tamberi che difende il titolo conquistato due anni fa allo stadio Olimpico di Roma. Ecco il programma delle gare di oggi, gli orari e dove vederle in tv e streaming.

11.35 Eptathlon, 100 ostacoli (Sveva Gerevini)

11.40 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni (Paola Padovan)

11.50 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni (Matteo Oliveri)

12.05 4×400 (maschile), batterie (Italia)

12.25 Eptathlon, salto in alto (Sveva Gerevini)

12.35 4×400 (femminile), batterie (Italia)

13.05 1500 metri (femminile), batterie (Pietro Arese, Joao Bussotti)

20.35 Eptathlon, getto del peso (Sveva Gerevini)

20.45 10.000 metri (femminile), finale (Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Elisa Palmero)

21.00 Salto in alto (maschile), finale (Gianmarco Tamberi, Christian Falocchi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati)

21.30 Lancio del disco (femminile), finale

21.40 400 ostacoli (maschile), finale (Alessandro Sibilio)

21.55 Eptathlon, 200 metri (Sveva Gerevini)

22.25 200 metri (maschile), finale (Fausto Desalu)

22.46 800 metri (femminile), finale (Eloisa Coiro)

Le gare di oggi agli Europei di atletica saranno visibili in diretta e in chiaro su Rai 2 (in queste fasce orarie: 11:30-13; 21- fine gare) e Rai Sport Hd (dalle 13 alla fine della sessione mattutina e in serata dalle 21), ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che su Sky Sport 252. Tutti gli appuntamenti saranno poi visibili in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn.