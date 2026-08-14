Europei nuoto, il programma di oggi: da Curtis a Quadarella, azzurri in gara e dove vederli

(Adnkronos) – Quarta giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, venerdì 14 agosto, nella capitale francese si assegnano nuove medaglie, con diverse speranze per gli azzurri. In mattinata torna in gara la primatista mondiale dei 50 dorso Sara Curtis, impegnata nelle batterie dei 50 stile libero. In serata impegnata anche Simona Quadarella, che dopo l’oro negli 800 stile libero cerca il bis nella finale dei 1500. Ecco orario, programma di oggi e dove vedere le gare in tv e streaming.

Ecco il programma degli Europei di nuoto con le gare di oggi, venerdì 14 agosto

SESSIONE MATTUTINA

9.30 Batterie 50m stile libero donne – Elena Capretta, Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Emma Virginia Menicucci

9.44 Batterie 50m rana uomini – Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti

10.01 Batterie 100m dorso donne – Costanza Cocconcelli, Federica Toma

10.18 Batterie 200m farfalla uomini – Federico Burdisso, Andrea Camozzi, Alberto Razzetti

10.34 Batterie 200m misti donne – Chiara Della Corte, Anita Gastaldi, Anna Pirovano

10.47 Batterie staffetta 4x100m stile libero mista – Italia

11.00 Batterie 1500m stile libero uomini – Luca De Tullio, Matteo Diodato

SESSIONE SERALE

18.30 Finale 100m farfalla donne

18.36 Finale 200m stile libero uomini – Carlos D’Ambrosio

18.43 Finale 200m rana donne

18.50 Semifinali 100m dorso donne – ev. Costanza Cocconcelli, Federica Toma)

18.59 Semifinali 50m rana uomini – ev. Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti

19.18 Semifinali 50m stile libero donne – ev. Elena Capretta, Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Emma Virginia Menicucci

19.25 Semifinali 200m farfalla uomini – ev. Federico Burdisso, Andrea Camozzi, Alberto Razzetti

19.35 Semifinali 200m misti donne – ev. Chiara Della Corte, Anita Gastaldi, Anna Pirovano

19.51 Finale 50m dorso uomini – Thomas Ceccon

19.56 Finale 1500m stile libero donne – Simona Quadarella

20.16 Finale staffetta 4x100m stile libero mista – ev. Italia

Le gare di oggi, mercoledì 12 agosto, agli Europei di nuoto saranno visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). La rassegna sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv.