Ferrari CZ26, la nuova ONE-OFF basata sulla SF90 Stradale debutta a Pebble Beach

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Pebble Beach Automotive Week di Monterey, ha fatto il suo esordio la nuova One-Off Ferrari CZ26, un modello unico frutto di due anni di collaborazione tra un cliente statunitense, il programma Progetti Speciali di Ferrari e il Ferrari Design Studio, guidato dal Chief Design Officer Flavio Manzoni. In linea con lo spirito di Pebble Beach, dove il Concours d’Elegance celebra gli esemplari più esclusivi, la CZ26 reinterpreta in chiave contemporanea la tradizione delle fuoriserie risalente agli albori di Maranello, quando le piattaforme meccaniche comuni venivano “vestite” con creazioni uniche realizzate dai più prestigiosi carrozzieri italiani. Basata sull’architettura e sulle straordinarie prestazioni della Ferrari SF90 Stradale, la CZ26 sviluppa una nuova identità stilistica, reinterpretando completamente l’estetica della berlinetta ad alte prestazioni. Il progetto è nato dalla visione personale del cliente, che il team del Ferrari Design Studio ha tradotto nei primi schizzi, dai quali hanno iniziato a delinearsi le forme e le proporzioni della CZ26. Quegli schizzi si sono poi evoluti attraverso lo sviluppo virtuale, prima che dettagliati disegni progettuali dessero forma a un modello di stile a grandezza naturale realizzato in clay, già molto vicino alla vettura definitiva. Dopo gli ultimi affinamenti, la fase di costruzione e assemblaggio su misura ha dato vita a una Ferrari davvero unica.

Presentata nel corso della settimana in cui Pebble Beach ospita alcune delle vetture più esclusive e rappresentative del panorama automobilistico mondiale, la CZ26 è apparsa fin da subito perfettamente a suo agio, con la carrozzeria nell’esclusiva tonalità argentata dall’effetto liquido Argento Veloce, in grado di valorizzarne ogni superficie e ogni linea. Caratterizzata da un linguaggio stilistico essenziale e fortemente tecnico, la Ferrari CZ26 trae ispirazione da alcuni dei più significativi esempi di design industriale italiano degli anni Settanta – purezza formale, funzione chiaramente espressa e integrazione degli elementi tecnici in un’unica composizione coerente – reinterpretandone i principi attraverso una sensibilità contemporanea. Osservando la Ferrari CZ26, il volume centrale, assimilabile a una capsula, sembra sostenuto dai quattro muscoli in corrispondenza dei passaruota, conferendo alla vettura un aspetto stabile e saldamente ancorato alla strada. Da qui, la carrozzeria si sviluppa dalla maschera frontale come l’estrusione di un unico elemento, per concludersi in una coda tronca netta e scolpita. Al di sopra, il tetto e i montanti neri separano visivamente la cellula dell’abitacolo dalla carrozzeria.

Il colore Rosso Lampante sottolinea a contrasto gli elementi funzionali e tecnici della vettura. Un’osservazione più attenta rivela il livello di integrazione raggiunto da questi elementi, dai gruppi ottici ultrasottili a scomparsa inseriti nella maschera anteriore a tutta larghezza ai gruppi ottici posteriori a sbalzo e al nuovo diffusore, la cui marcata impostazione orizzontale contribuisce ad ampliare visivamente la larghezza della vettura. I terminali di scarico in titanio grezzo sottolineano ulteriormente la natura tecnica e prestazionale della CZ26. Nell’abitacolo, i sobri dettagli in Rosso Lampante e gli elementi in tinta carrozzeria sulla plancia e sui pannelli delle porte richiamano il design degli esterni. I sedili abbinano un tessuto tecnico nero a inserti realizzati mediante additive manufacturing, mentre la fibra di carbonio satinata e una speciale fibra di carbonio lucida con filamenti metallici integrati nella trama introducono un ulteriore elemento di contrasto. A completare l’abitacolo, un ricamo con l’emblema della CZ26 aggiunge un esclusivo dettaglio di personalizzazione. Frutto di due anni di lavoro, la Ferrari CZ26 reinterpreta in modo radicale la SF90 Stradale e porta a Pebble Beach una moderna espressione della storica tradizione delle Ferrari realizzate dai grandi carrozzieri.

– Foto ufficio stampa Ferrari –

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