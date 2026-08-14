Liguria, Nicolò “La sanità territoriale non va in vacanza grazie alle Case di Comunità”

GENOVA (ITALPRESS) – La sanità territoriale continua a garantire la propria presenza anche nel weekend di Ferragosto. A Genova, le Case della Comunità assicurano infatti continuità assistenziale anche nei giorni festivi, offrendo ai cittadini un punto di riferimento per i problemi di salute a bassa complessità che non richiedono l’accesso al Pronto Soccorso. “Ferragosto è un momento particolare, con una città che cambia ritmo e con molte persone che si spostano, ma la necessità di assistenza sanitaria non va in vacanza – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò -. Per questo abbiamo voluto garantire la presenza della sanità territoriale anche durante questo fine settimana, mettendo a disposizione dei cittadini servizi e professionisti”.

Le Case della Comunità rappresentano uno dei pilastri della nuova organizzazione della sanità ligure: strutture pensate per dare una risposta vicina e tempestiva ai cittadini e per evitare, quando non necessario, il ricorso al Pronto Soccorso. Possono essere gestiti, tra gli altri, problemi come febbre, mal di gola, tosse e raffreddore, piccoli traumi, medicazioni, variazioni della pressione o della glicemia, dolori lievi o moderati e altre condizioni che non presentano caratteristiche di emergenza-urgenza. “Il messaggio che vogliamo dare è semplice: anche a Ferragosto il cittadino non è solo. La rete territoriale è presente e deve diventare sempre più il primo punto di riferimento per i bisogni di salute che non richiedono un ospedale. È un cambiamento culturale importante, che consente di offrire una risposta più appropriata e, allo stesso tempo, di alleggerire la pressione sui Pronto Soccorso”.

– foto di repertorio xa8/Italpress –

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