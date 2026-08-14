Ponte Morandi, 8 anni fa il crollo con 43 morti: Genova ricorda le vittime

(Adnkronos) –

Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi. Oggi, 14 agosto, il comune di Genova insieme ai parenti, ricorda le vittime del crollo del viadotto che causò la morte di 43 persone nel 2018.

Il programma istituzionale prevede l’inaugurazione di una mostra fotografica presso l’atrio di Palazzo Tursi e la replica straordinaria dello spettacolo “La traiettoria calante”, programmata per le ore 20:30.

Alle ore 9:00, l’arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha officiato la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, sita in via San Bartolomeo della Certosa, 15. Successivamente, la cerimonia commemorativa presso la Radura della Memoria, alla presenza della sindaca di Genova, Silvia Salis, del prefetto di Genova, Cinzia Torraco, del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La conclusione dell’evento è fissata per le ore 11:50. Al termine, la sindaca Silvia Salis terrà un punto stampa, trasmesso in diretta sulla pagina ufficiale del Comune di Genova.

In via W. Fillak, nel tratto tra l’intersezione con via Campi e quella con via Capello, vige il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 17:00 del 13 agosto alle ore 14:00 del 14 agosto, e il divieto di circolazione dalle ore 9:30 alle ore 12:30 del 14 agosto.

In via E. Porro, nel tratto compreso tra il civico 18 rosso e l’intersezione con via Fillak, nonché nell’area antistante le scale A, B e C del civico 11 e nei tratti a monte e a mare della Radura della Memoria, vige il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 17:00 del 13 agosto alle ore 14:00 del 14 agosto. Il divieto di circolazione in tale area è operativo dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del 14 agosto. Contestualmente, nel tratto tra il civico 18 rosso e l’intersezione con via Capello, l’amministrazione ripristina il doppio senso di circolazione in regime di senso unico alternato a vista.

In via Campi, nel tratto tra il sottopasso ferroviario e l’intersezione con via Perlasca, vige il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato mare dalle ore 17:00 del 13 agosto alle ore 14:00 del 14 agosto.

In via T. M. Canepari, sul lato ponente, nel tratto tra l’intersezione con via Benedetto Brin e l’intersezione con via San Bartolomeo della Certosa, vige il divieto di sosta dalle ore 17:00 del 13 agosto alle ore 14:00 del 14 agosto.

In via A. Vedovi, vige il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 17:00 del 13 agosto alle ore 14:00 del 14 agosto.

“Il Senato della Repubblica rende omaggio alla memoria delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi e si stringe con profondo rispetto al dolore dei loro familiari. Una tragedia che ha segnato la coscienza dell’intera Nazione e la cui memoria impone alle Istituzioni l’impegno inflessibile per la verità e la giustizia. La straordinaria reazione di Genova resta l’esempio della dignità di un popolo, ma il ricordo di quel drammatico 14 agosto 2018 deve rimanere un monito perenne: la tutela della vita umana e la sicurezza dei cittadini rappresentano un dovere primario e inderogabile dello Stato”, scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Otto anni dal crollo del Ponte Morandi: una pagina dolorosa e indelebile nella storia del nostro Paese. Rivolgo il mio commosso pensiero alle vittime e mi unisco al dolore dei loro familiari. La mia vicinanza alla comunità genovese, che ha reagito con straordinaria forza, solidarietà e coesione”. Questo il messaggio diffuso sui social del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana nell’anniversario della tragedia.

“Le sentenze di condanna per i responsabili. La ricostruzione in tempi record. Gli atti e le sfide che abbiamo messo in campo per mettere una toppa ad accordi e obbrobri politici e giuridici confezionati negli anni precedenti. Nulla però rimargina certe ferite”. Lo scrive in un post social il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, all’epoca presidente del Consiglio. “Nulla compensa minimamente il dolore di 43 vite spezzate. I pianti e la disperazione di quei giorni, fra le macerie, non si cancelleranno mai dalla testa. A otto anni dal crollo del ponte Morandi l’imperativo e’ sempre lo stesso: impegnarsi affinche’ non si creino piu’ certe condizioni, affinche’ non avvenga mai piu’. Sta a noi”, conclude Conte.

“La data del 14 agosto ci ricorda un dolore che non dimenticheremo mai. Il crollo del Ponte Morandi ha rappresentato una ferita profondissima per l’Italia, ma per me ha anche il volto della mia città natale, Genova, colpita nel suo cuore e nella sua comunità. In quel giorno abbiamo perso 43 vite innocenti, molte famiglie sono state spezzate e migliaia di persone hanno visto cambiare per sempre la propria esistenza”. E’ il ricordo del ministro della Pa, Paolo Zangrillo. ”Nel ricordo delle vittime, il nostro pensiero va ai loro familiari e a tutti coloro che continuano a convivere con quel dolore. Ma accanto alla memoria c’è anche una lezione che Genova ha saputo offrire all’intero Paese. I genovesi hanno dimostrato ancora una volta di possedere una forza silenziosa e straordinaria: quella di non spezzarsi mai, di rialzarsi anche nei momenti più difficili e di trasformare una tragedia in un esempio di ricostruzione e speranza”, prosegue il ministro. ”Quel ponte ricostruito non è soltanto un’infrastruttura. È il simbolo di una comunità che ha scelto di guardare avanti senza dimenticare, di ripartire senza cancellare il dolore. È questo lo spirito di Genova: custodire la memoria e continuare a costruire il futuro con dignità e coraggio”, conclude Zangrillo.

“Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi ha segnato profondamente il nostro Paese. Oggi il pensiero va alle 43 vittime, ai loro familiari e a tutta la comunità di Genova, che ha saputo affrontare quella tragedia con grande forza e dignità. Custodire la memoria significa rinnovare ogni giorno l’impegno per la sicurezza, la responsabilità e il bene delle nostre comunità”, il messaggio sui social della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.