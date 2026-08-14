Ponte Morandi, Salis: Comune Genova chiederà un maxi risarcimento

Genova, 14 ago. (askanews) – “L’intera città di Genova ha subito un danno profondo, un danno che non si può affiancare al dolore delle famiglie ma che ha il diritto di essere riconosciuto e risarcito. L’onda lunga del crollo del Morandi è ancora ben presente in questa città tra cantieri infiniti e incertezze e per questo credo che sia doveroso annunciare oggi che il Comune di Genova chiederà un risarcimento molto molto importante per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito”. Lo ha detto questa mattina la sindaca di Genova Silvia Salis intervenendo alla cerimonia per l’ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi.

“Qualsiasi risorsa riusciremo ad ottenere – ha aggiunto Salis – verrà interamente dedicata ad un programma di cura, manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città. Lo dobbiamo alle persone che hanno perso la vita e lo dobbiamo alla nostra città. Mantenere viva la memoria non è soltanto un dovere civile ma anche un impegno morale per far sì che il ricordo si trasformi in tutele per chi oggi in questa città vive tutti i giorni e si trasformi in vicinanza a chi deve continuare a cercare la verità”.