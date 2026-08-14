Scuola, il voto come punizione? Diretta gratuita con Daniele Novara

Roma, 14 ago. (askanews) – Che cosa significa davvero valutare? E quando il voto rischia di trasformarsi da strumento di valutazione a forma di giudizio o di punizione? Sono alcune delle domande al centro della diretta online gratuita “Il voto non può essere una punizione”, promossa dal Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (CPP) il 19 agosto, con Daniele Novara ed Emanuela Cusimano: https://www.metododanielenovara.it/prodotto/diretta-voto-punizione/

Un appuntamento – spiegano gli organizzatori – pensato per aprire, prima della ripresa dell’anno scolastico, una riflessione sul ruolo del voto e della valutazione e sul loro impatto nei processi di apprendimento e nella relazione educativa.

La diretta anticipa il Settimo Convegno Nazionale CPP “Il giudizio non serve” ( https://www.metododanielenovara.it/il-giudizio-non-serve/dedicato ) sul tema della valutazione e al superamento di una cultura educativa fondata sul giudizio.

Il convegno, in programma il 31 agosto, è realizzato anche con il sostegno di Banca Etica che contribuisce in questo modo a dare spazio e valore a un confronto pubblico su come educare e valutare senza trasformare l’errore in una colpa e il voto in un giudizio sulla persona.