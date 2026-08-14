Tu cosa fai questa sera” di Noemi il brano più trasmesso in radio

Milano, 14 ago. (askanews) – Tu cosa fai questa sera”, il singolo estivo di Noemi il brano più trasmesso dalle radio italiane (fonte EarOne di oggi).

“Tu cosa fai questa sera” (Columbia Records / Sony Music Italy) è una nuova tappa della cantautrice che, dopo il successo di brani come “Non sono io”, “Oh ma!” con Rocco Hunt e “Bianca” – rimasta ai vertici dell’airplay radiofonico italiano – torna con una canzone che mette al centro una versione ancora più diretta, istintiva e sensuale di sé.

“Tu cosa fai questa sera” è un brano intenso e magnetico, che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro del racconto emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte.

Dal punto di vista delle sonorità il pezzo segna una nuova direzione per Noemi: una veste sonora più ritmica, incisiva e contemporanea, che accompagna un modo nuovo di raccontarsi. Il ritmo serrato e l’energia del brano amplificano il carattere diretto e autentico dell’interpretazione, mostrando un lato inedito dell’artista, più audace e consapevole.

“Tu cosa fai questa sera”, insieme ai brani più amati del repertorio di Noemi, sarà protagonista anche del suo nuovo viaggio live che riprenderà dopo la pausa per l’infortunio dal 16 agosto.

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