Europei atletica, oggi sesta giornata, da Palmisano e Stano a Iapichino, il programma e dove vedere gli azzurri

(Adnkronos) – Sesta giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, sabato 15 agosto, continua la rassegna continentale in Inghilterra. Occhi puntati sulla marcia che in mattinanta assegna i titoli della maratona e della mezza maratona, con i campioni olimpici di Tokyo Antonella Palmisano e Massimo Stano attesi protagonisti. Entra in scena Larissa Iapichino nelle qualificazioni del lungo verso l’ora di pranzo e in serata Yeman Crippa punta a salire sul podio nei 10.000 metri. Ecco il programma delle gare di oggi, gli orari e dove vederle in tv e streaming.

8.30 Mezza maratona di marcia (maschile) – Andrea Cosi, Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino.

8.30 Mezza maratona di marcia (femminile): Michelle Cantò, Nicole Colombi, Alexandrina Mihai, Antonella Palmisano.

8.30 Maratona di marcia (maschile) Maratona di marcia (maschile): Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni, Massimo Stano.

8.30 Maratona di marcia (femminile): Federica Curiazzi, Sofia Fiorini, Eleonora Giorgi.

11.25 Eptathlon, salto in lungo: Sveva Gerevini

12.50 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Larissa Iapichino

12.55 Eptathlon, tiro del giavellotto: Sveva Gerevini

13.15 1500 metri (femminile), batterie: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini

13.40 4×100 (femminile), batterie: Italia

14.00 4×100 (maschile), batterie Italia

20.45 Eptathlon, 800 metri: Sveva Gerevini

21.01 Tiro del giavellotto (maschile), finale: Giovannni Frattini

21.07 Salto in alto (femminile), finale: Idea Pieroni, Asia Tavernini

21.10 400 metri (femminile), finale

21.17 Salto triplo (maschile), finale: Andy Diaz, Simone Biasutti, Andrea Dallavalle

21.25 10.000 metri (maschile), finale: Yeman Crippa, Pasquale Selvarolo, Francesco Guerra.

22.07 1500 metri (maschile), finale: Pietro Arese

22.33 4×100 (maschile), finale (ev. Italia)

22.48 4×100 (femminile), finale (ev. Itala).

RaiSportHD trasmette dalle ore 13.00 fino al termine della sessione mattutina e dalle 20.30 alle 21.00; Rai 2 dalle 8.25 alle 13.00 e dalle 21.00 fino alla conclusione; Sky Sport Uno (tutta la sessione mattutina e dalle 21.00 in poi) e Sky Sport Arena. Tutti gli appuntamenti saranno poi visibili in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn.