Boom di follower per atleti italiani: domina Curtis, sul podio Battocletti e Tamberi

1 minuto per la lettura
(Adnkronos) – Effetto della vittoria sui social. Dopo gli ori conquistati agli Europei di atletica a Birmingham e agli Europei di nuoto a Parigi, è boom di nuovi follower su Instagram per gli atleti azzurri. L’account di Sara Curtis è sul gradino più alto del podio, con un incremento di 43mila nuovi follower.
A seguire, quello di Nadia Battocletti, con una crescita di 25mila nuovi follower. Al terzo posto, Giammarco Tamberi, che cresce di 13mila nuovi follower. Lo riporta una rilevazione di Arcadia.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA