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Coppa Italia, oggi Lazio-Mantova – Diretta

| 16 Agosto 2026 22:01 | 0 commenti

Coppa Italia, oggi Lazio-Mantova – Diretta

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(Adnkronos) – Inizia la stagione della Lazio. Oggi, domenica 16 agosto, i biancocelesti scendono in campo nei 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova – in diretta tv e streaming, in chiaro. Si tratta quindi del primo impegno ufficiale per la squadra di Gattuso, che ha sostituito Maurizio Sarri sulla panchina laziale e accolto Davide Frattesi dall’Inter.  

 

Il prossimo weekend poi l’atteso esordio in campionato, dove la Lazio sfiderà il Bologna nella prima giornata di Serie A. 

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