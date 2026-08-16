De Gennaro “L’oro di Diaz agli Europei di atletica è un orgoglio per la Guardia di Finanza”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, a nome di tutti i finanzieri, esprime le più vive congratulazioni al finanziere Andy Díaz Hernández per la straordinaria prestazione con la quale, ieri sera, a Birmingham, ha conquistato il titolo europeo nel salto triplo”. Lo si legge in una nota della Guardia di Finanza, all’indomani dell’oro continentale di Andy Diaz con record italiano. Con la misura di 18,15 metri, l’atleta delle Fiamme Gialle ha stabilito il nuovo primato italiano all’aperto, portandosi a soli 14 centimetri dallo storico primato mondiale di Jonathan Edwards, 18,29 metri, tuttora imbattuto

. La prestazione vale inoltre a Díaz il quarto posto nella graduatoria mondiale di sempre della specialità. “Un risultato di eccezionale valore, che il Comandante Generale ha inteso sottolineare esprimendo ad Andy Díaz Hernández il proprio apprezzamento per un’impresa che testimonia talento, determinazione e costante dedizione e che porta ancora una volta le Fiamme Gialle ai vertici dello sport internazionale”, si legge.

“A nome di tutti i finanzieri – ha sottolineato il Generale De Gennaro – rivolgo ad Andy le più sentite congratulazioni per questo straordinario risultato. Il titolo europeo, accompagnato da una prestazione di tale valore, rappresenta un motivo di grande orgoglio per la Guardia di Finanza e per le Fiamme Gialle. A lui il nostro più sincero plauso e l’augurio di poter raggiungere sempre nuovi, prestigiosi traguardi”.

Alla soddisfazione per l’oro di Díaz Hernández si aggiunge quella per il bronzo conquistato da Andrea Dallavalle, anch’egli atleta delle Fiamme Gialle, con la misura di 17,37 metri, a completamento di un doppio podio azzurro nella gara del triplo.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

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