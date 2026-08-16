Europei Atletica, doppio argento per l’Italia nella maratona: Riva e squadra femminile sul podio

(Adnkronos) – Ancora medaglie per l’Italia nella settima e ultima giornata di gare degli Europei di atletica di Birmingham: Pietro Riva conquista l’argento nella maratona maschile, mentre le azzurre salgono sul secondo gradino del podio nella classifica a squadre. Il bottino dell’Italia sale così a 19 medaglie, con 8 ori, 6 argenti e 5 bronzi, in attesa della sessione conclusiva di questa sera.

Riva chiude in 2h09:18, a soli sette secondi dal tedesco Amanal Petros, vincitore in 2h09:11 con il record dei campionati. Il bronzo è andato all’israeliano Gashau Ayale, terzo in 2h09:21.

Il piemontese è stato protagonista dell’azione decisiva nel tratto finale in salita, a poche centinaia di metri dal traguardo, conquistando un altro argento europeo dopo quello ottenuto nella mezza maratona a Roma nel 2024. Per Riva, alla terza maratona della carriera, si tratta di un altro risultato di prestigio dopo il 2h06:46 realizzato in primavera a Rotterdam, prestazione che lo ha fatto diventare il quarto italiano di sempre sulla distanza.

Nella gara femminile, Rebecca Lonedo ha chiuso al sesto posto in 2h27:55 e Sofiia Yaremchuk al settimo in 2h28:02. La vittoria è andata alla finlandese Alisa Vainio, al comando dall’inizio alla fine e prima in 2h22:26, con quasi cinque minuti di vantaggio sull’ungherese Lili Anna Vindics-Toth, argento in 2h27:21. Bronzo alla britannica Abbie Donnelly in 2h27:33.

Fondamentale per l’argento dell’Italia a squadre il 21esimo posto di Giovanna Epis, che ha completato la gara in 2h33:02. Alessia Tuccitto ha chiuso invece 31esima in 2h39:23. L’oro a squadre è andato alla Gran Bretagna in 7h26:01, davanti all’Italia in 7h28:59 e alla Spagna in 7h30:41.

Quinto posto, invece, per la squadra azzurra maschile. Ahmed Ouhda è arrivato 18esimo in 2h11:45, Daniele Meucci 23esimo in 2h14:33 e Xavier Chevrier 32esimo in 2h18:21. Non ha concluso la gara Badr Jaafari. Il podio a squadre maschile è stato composto da Israele, Germania e Francia.