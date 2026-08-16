Europei ginnastica ritmica, Raffaeli argento al cerchio

Roma, 16 ago. (askanews) – Prima medaglia per Sofia Raffaeli nelle finali di specialità nell’ultima giornata Mondiali di Francoforte. L’azzurra è argento al cerchio con 30.500 punti, appena due decimi di punto alle spalle dell’ucraina Onofriichuk, oro con 30.700. Terza la tedesca Varfolomeev, campionessa olimpica, con 30.400. A Raffaeli sfugge per appena 0.200 il bis mondiale al cerchio dopo l’oro conquistato nel 2025. Niente seconda medaglia di giornata, invece, per Raffaeli nella finale alla palla. L’azzurra ha chiuso quinta, alle spalle dell’altra italiana Tara Dragas, quarta vicinissima al bronzo, pagando alcune imprecisioni nell’esercizio, valutate dalla giuria come perdite dell’attrezzo, che hanno fatto scendere il punteggio. Resta comunque un grande Mondiale per Raffaeli, che torna da Francoforte con due medaglie: il bronzo nell’all-around e l’argento al cerchio.