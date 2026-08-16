Marcia e triplo, show Italia agli Europei di atletica

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – E’ un’Italia spettacolare quella del penultimo giorno agli Europei di atletica in corso a Birmingham. Dai trionfi mattutini nella marcia targati Stano e Fiorini nella maratona, passando per gli argenti di Fortunato e Mihai e al bronzo di Cosi nella mezza maratona, fino all’oro di Diaz nel salto triplo, con il nuovo record italiano e una misura a 14 centimetri dal primato mondiale, a cui si aggiunge il bronzo di Dallavalle. Andy Diaz mette subito l’oro in cassaforte al secondo tentativo, togliendosi anche la soddisfazione di realizzare il nuovo record italiano. Il salto da 18,15 non è solo il miglior risultato nazionale, ma una misura che si avvicina paurosamente al record del mondo di Jonathan Edwards, quel 18,29 datato 7 agosto 1995. L’argento va al portoghese Pedro Pichardo (17,76), ma la festa azzurra continua con Andrea Dallavalle, bronzo in 17,37. Ma il sabato di Birmingham è anche il giorno della marcia. Con Massimo Stano, 34 anni e campione di tutto in carriera, vince anche Sofia Fiorini, 12 anni in meno del collega ma un titolo europeo in comune con record del mondo. Il pugliese delle Fiamme Oro passa in testa intorno al 35° km, andando a prendersi un oro in 2h56’49 (record europeo) che completa il trittico insieme a quello olimpico di Tokyo 2020 e quello mondiale di Eugene 2022. Grande prova anche per Riccardo Orsoni, quinto con il personale di 3h00’44, mentre Andrea Agrusti si ritira intorno al 28° km. Si tratta invece del primo trionfo ai massimi livelli internazionali per Fiorini, ma le regala subito il primato mondiale in 3h15’11, staccando di quattro minuti e 39 secondi la polacca Zdzieblo, argento, e di un ulteriore minuto la spagnola Gonzalez, bronzo. Si ritira invece Eleonora Giorgi al 31° km, quando era quinta. Francesco Fortunato (argento in 1h23’36) e Andrea Cosi (bronzo in 1h23’49) completano il podio della mezza maratona maschile di marcia vinta dallo spagnolo McGrath in 1h23’23. Al femminile, Alexandrina Mihai impiega 1h31’04 per raggiungere il traguardo e mettersi al collo la medaglia d’argento dietro alla spagnola Perez, oro in 1h30’06, e davanti all’ucraina Olyanovska, bronzo in 1h31’07. Quarto posto dell’Italia nella staffetta 4×100 femminile, dove a imporsi è la Gran Bretagna, che vince anche la finale maschile, dove gli azzurri vengono squalificati per non aver portato il testimone al traguardo. Quarto posto amaro per Yeman Crippa nei 10.000. Non basta il tempo di 28’08″56 nella finale vinta dallo svedese Almgren. Nono posto per Giovanni Frattini nella finale del lancio del giavellotto maschile. Nell’eptathlon, Sveva Gerevini chiude nona a 6.371 punti. In mattinata, prova convincente di Larissa Iapichino, che vola in pedana e in finale nel salto in lungo al primo tentativo, centrando la misura di 6.94, e andrà a giocarsi una medaglia nella finale di domenica. In finale anche Ludovica Cavalli nei 1.500 metri.

– foto Ipa Agency –

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