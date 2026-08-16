Masters 1000 di Cincinnati, Berrettini eliminato al secondo turno da Lehecka

ROMA (ITALPRESS) – Si ferma Matteo Berrettini al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. L’ex numero 6 del mondo, oggi numero 42, è stato battuto 6-3 6-7(3) 6-3 dal ceco Jiri Lehecka, numero 14 Atp. Al prossimo turno Lehecka sfiderà il francese Arthur Fils. Il ceco ha ottenuto la 14esima vittoria nelle 20 partite giocate in stagione nei Masters 1000. Finalista a Miami, uno dei sei giocatori in tabellone con almeno una finale Masters 1000 all’attivo, raggiunge il terzo turno per la sesta volta su sette tornei di questa categoria giocati in stagione.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).