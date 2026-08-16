Nuoto, gli Europei: argento per Pilato nella rana – Diretta

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(Adnkronos) – Ultima giornata di gare agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, domenica 16 agosto, l’Italia festeggia la medaglia d’argento di Benedetta Pilato, che ha conquistato il secondo posto nella finale dei 50 metri rana nell’ultima giornata della rassegna continentale. A vincere l’oro la lituana Meilutyte, che brucia di un solo centesimo l’azzurra, chiudendo in 29.93 contro i 29.94 di Pilato. Chiude il podio l’irlandese McSharry.
Azzurri a caccia delle ultime medaglie.
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