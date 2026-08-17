Cobolli-Blockx: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Flavio Cobolli torna in campo a Cincinnati. Oggi, lunedì 17 agosto, il tennista azzurro sfida il belga Alexander Blockx – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 americano. Cobolli, dopo il bye al primo turno, ha eliminato il serbo Kecmanovic in tre set nel secondo, mentre Blockx ha superato Navone.

La sfida tra Cobolli e Blockx è in programma oggi, lunedì 17 agosto, alle ore 17 sul Grandstand di Cincinnati. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto dal belga in tre set nel terzo turno dell’ultimo Masters 1000 di Montecarlo.

Cobolli-Blockx sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.