Lamborghini, passato e futuro si incontrano alla Monterey Car Week

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In occasione della Monterey Car Week 2026, Automobili Lamborghini ha celebrato la propria storia e la sua visione del futuro attraverso una serie di esperienze esclusive che hanno riunito modelli iconici, innovazione e artigianalità italiana. Sul 3° fairway del Pebble Beach Concours d’Elegance, Lamborghini ha celebrato il 60° anniversario della Miura, la prima supercar della storia, con un raduno di 43 esemplari, il più grande mai realizzato al mondo. L’esposizione ha reso omaggio alla vettura che ha cambiato la storia dell’automobile, definendo l’architettura delle moderne supersportive e ponendo le basi per generazioni di iconiche Lamborghini V12.

La celebrazione si è svolta pochi giorni dopo l’anteprima mondiale della nuova Revuelto SV 1 e il debutto negli Stati Uniti di Urus SE Performante a The Quail, A Motorsports Gathering, “a conferma dell’impegno di Lamborghini nel continuare a spingersi oltre i confini delle prestazioni e dell’innovazione, a sessant’anni dalla nascita di Miura”, si legge in una nota. Al centro dell’esposizione dedicata a Miura, è stata esposta per la prima volta la nuova Revuelto Miura 60° Homage, una serie speciale di soli 99 esemplari realizzata per celebrare il 60° anniversario del modello che ha dato origine a un nuovo segmento di auto sportive ad alte prestazioni.

Per l’intero fine settimana, Lamborghini ha accolto clienti, collezionisti e ospiti presso Lamborghini Villa, dove la Casa di Sant’Agata Bolognese ha presentato il prossimo capitolo della propria evoluzione. Protagonista della Villa è stata la nuova Revuelto SV, più recente espressione della tradizione Super Veloce di Lamborghini. Accanto a Revuelto SV, gli ospiti hanno potuto scoprire la gamma Lamborghini completamente ibridizzata, tra cui Temerario, la High Performance Electrified Vehicle Lamborghini equipaggiata con un powertrain ibrido V8 biturbo, e il Super SUV, la nuova Urus SE Performante.

Il programma Lamborghini Ad Personam ha invitato, come da tradizione, gli ospiti a scoprire le possibilità pressochè illimitate di personalizzazione Lamborghini attraverso un’esposizione interattiva di campioni di vernici, pellami, cerchi, pinze freno e materiali per gli interni.

La presenza di Lamborghini si è estesa anche al Pebble Beach Concours d’Elegance, dove Revuelto SV è stata esposta sul Concept Lawn, insieme ad alcune delle anteprime automobilistiche più attese a livello mondiale.

Proseguendo una tradizione ormai consolidata, Stephan Winkelmann, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini, e Mitja Borkert, Director of Design, sono tornati a ricoprire il ruolo di giudici onorari al Pebble Beach Concours d’Elegance. “La loro partecipazione conferma l’impegno di Lamborghini nei confronti dell’eccellenza automobilistica e del design – conclude la nota -. Insieme, dal raduno record di 43 Miura ed arrivando fino al debutto di Revuelto SV, le attività di Lamborghini hanno rappresentato la capacità unica del marchio di celebrare sei decenni di innovazione continuando, al contempo, a definire il proprio futuro”.

– foto ufficio stampa GP Communications –

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