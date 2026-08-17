Report, Ranucci: grave diffusione documento interno strategico, denunceremo

Roma, 17 ago. (askanews) – “Grave diffusione di un documento interno strategico per l’azienda visto che rende pubblici i costi di una produzione di punta della Rai come Report. Presenteremo denuncia anche al comitato etico su chi in Rai abbia fornito a Il Tempo tale documentazione sensibile”. Lo scrive il giornalista Sigfrido Ranucci su Facebook, allegando la notizia che gli inviati di Report annunciano querela al quotidiano Il Tempo che oggi ha pubblicato ‘cifre false sugli stipendi’ e ‘a tutte le testate che riprenderanno le informazioni false e scorrette pubblicate’.