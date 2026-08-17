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Ultraleggero disperso con 2 persone a bordo nel Cosentino, in corso le ricerche

| 17 Agosto 2026 13:16 | 0 commenti

Ultraleggero disperso con 2 persone a bordo nel Cosentino, in corso le ricerche

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COSENZA (ITALPRESS) – Un velivolo ultraleggero disperso con due persone a bordo nella zona compresa tra le località di Fuscaldo e Falconara Albanese, in provincia di Cosenza. I Vigili del Fuoco sono impegnati da ieri sera nelle operazioni di ricerca. Le attività di soccorso vedono impiegate sul campo squadre a terra, droni e l’elicottero “Drago 165” del reparto volo dei Vigili del Fuoco. Nelle operazioni si sta facendo ricorso anche a tecnologie IMSI Catcher, dispositivi in grado di individuare e triangolare la posizione dei telefoni cellulari anche in assenza di copertura di rete ordinaria.

– Foto di repertorio VVF –

(ITALPRESS).

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