A Mirabilandia ‘Halloween chiama, i mostri rispondono’, aperti casting per 100 figure tra attori e figuranti

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(Adnkronos) – Zombie, vampiri, creature della notte, anime dannate, clown inquietanti e personaggi usciti dagli incubi più oscuri: è arrivato il momento di entrare nel cast dell’Halloween di Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, che apre ufficialmente le selezioni per l’edizione 2026 del suo celebre Halloween e cerca circa 100 figure tra attori, performer e figuranti che animeranno le diverse produzioni artistiche e le aree tematizzate del Parco, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva all’insegna della suspense, dell’adrenalina e del divertimento.
Il Parco, si legge in un anota, è alla ricerca di persone maggiorenni, dinamiche, con una buona presenza scenica e una naturale predisposizione all’interpretazione di personaggi horror. Esperienze come attore, performer, animatore o in eventi analoghi sono apprezzate, ma non rappresentano un requisito indispensabile: durante le selezioni verranno valutate soprattutto le capacità interpretative, l’improvvisazione, il movimento scenico e l’interazione con il pubblico. Non è necessario possedere costumi specifici, né sapersi truccare autonomamente. Costumi, caratterizzazione e make-up saranno infatti realizzati successivamente dal team artistico di Mirabilandia, che definirà ogni personaggio in base al ruolo assegnato.
Le candidature saranno aperte fino a mercoledì 3 settembre. Per partecipare è possibile inviare il proprio curriculum e una foto all’indirizzo castings@stuntmanshowproductions.com oppure candidarsi tramite WhatsApp al +39 329 8311500. I candidati preselezionati saranno convocati per il casting in presenza, in programma lunedì 7 settembre, durante il quale potranno mettere alla prova talento, capacità interpretative e presenza scenica davanti al team artistico che selezionerà il cast. Entrare nel cast di Mirabilandia significa vivere un’esperienza unica dietro le quinte del più grande parco divertimenti d’Italia e contribuire a dare vita a uno degli eventi più attesi della stagione, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori da tutta Italia. Cosa aspettate? Non limitatevi ad avere paura. Diventatela.
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