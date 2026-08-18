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Addio a Fulvio Lucisano, il produttore cinematrografico aveva 98 anni

| 18 Agosto 2026 11:35 | 0 commenti

Addio a Fulvio Lucisano, il produttore cinematrografico aveva 98 anni

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ROMA (ITALPRESS) – E’ morto oggi all’età di 98 anni il produttore cinematografico Fulvio Lucisano. Lo comunica la figlia Paola sui social network. Nato a Roma il 1 agosto del 1928, aveva fondato le società di produzione cinematografica Italian International Film e Lucisano Media Group. E’ stato inoltre presidente dell’Anica, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, dal 1998 al 2001.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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