Aggressione a Klaus Davi a San Siro, scatta il daspo per sei ultrà del Milan

(Adnkronos) – Sono stati disposti 6 daspo a carico di 6 uomini che gravitano nel mondo degli Ultras milanisti e che aggredirono a calci e pugni il giornalista Klaus Davi l’8 marzo scorso in Piazza Axum, tradizionale luogo di ritrovo del tifo milanista. Lo apprende da fonti della Questura di Milano la testata ‘Spot and web’. I sei avevano accerchiato il giornalista domenica 8 marzo mentre stava realizzando una inchiesta a puntate sul mondo Ultras colpendolo con pugni e calci. Poco dopo avere esporto regolare denuncia, Davi era stato sentito dalla Digos di Milano in via Fatebenefratelli per il riconoscimento dei presunti aggressori.

Il giornalista ha spiegato che “funzionari della Questura di Milano mi hanno confermato che tutti i daspo sono stati notificati. Vorrei però cogliere l’occasione per lanciare un messaggio al mondo delle Curve milanese. Mi rendo conto che il mio giornalismo è diverso, irritante, non lo svolgo solo in ufficio, non aspetto le ordinanze per scrivere, ma agisco sul campo e questo puo apparire fastidioso in certi contesti. Precisato questo, pur avendo sporto denuncia querela verso ignoti ( a marzo ancora i sei aggressori non erano stati identificati ) sono disponibile a rimettere le querele come concordato con il mio legale Eugenio Minniti in cambio di scuse pubbliche da parte degli aggressori

e del direttivo della Curva sud che mi ha duramente attaccato definendomi pagliaccio con un post ancora oggi visibile. Preciso che non sono interessanto a risarcimenti. Ovviamente continuerò a fare il mio lavoro anche nella imminente prossima stagione sperando che non ci siano altri agguati .”

Klaus Davi è autore di una video inchiesta a puntate sulle infiltrazioni della ‘Ndrangheta nelle curve. Alcuni suoi servizi sono andati in onda su ‘Report’ di Sigfrido Ranucci, in particolare i sopralluoghi al Baretto di Milano e le interviste a Berto Bellocco a San Ferdinando nell’ambito di una inchiesta di Daniele Autieri. Ha partecipato a tutti gli eventi degli ultras milanisti e interisti dal giorno dell’omicidio di Antonio Bellocco e ha incontrato e intervistato esponenti della famiglia Bellocco a San Ferdinando e Pesce a Rosarno. Attualmente si trova nelle Preserre vibonesi luogo in cui viveva e operava Pietro Simonicini suocero di Marco Ferdico e presunto coautore dell’omicidio Boiocchi per una serie di interviste.