Anisimova e il mistero della bibita durante la partita: “Sta bevendo birra?”

1 minuto per la lettura
(Adnkronos) –
Amanda Anisimova ha bevuto una birra durante la partita? La tennista russa è stata protagonista di una scena particolare durante il match contro Alex Eala a Cincinnati, vinto al terzo set. Proprio durante l’ultimo e decisivo parziale, portato a casa con un netto 6-2, durante un cambio campo Anisimova ha tirato fuori dalla borsa un bicchiere contenente un liquido di colore giallo e della schiuma, richiamando immediatamente alla birra.
La domanda è diventata rapidamente virale sui social: “Sta bevendo una birra?”. In realtà è più probabile che si tratti di una bevanda energetiva di color giallo, che è stata mostrata al pubblico per il divieto per i tennisti di bere da un recipiente chiuso.
Il bicchiere trasparente, che richiama proprio quello usato in molti pub per servire la birra, ha quindi alimentato il mistero.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA