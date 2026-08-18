Calcio, Fifa: Federazione Israele ritira sostegno a Infantino

Roma, 18 ago. (askanews) – Israele è diventato l’ultimo Paese a ritirare il proprio sostegno alla rielezione di Gianni Infantino, il contestato presidente della Fifa, a seguito delle polemiche suscitate dal suo controverso piano per vendere a investitori privati quote dei diritti relativi ai Mondiali di calcio. Lo riporta il quotidiano britannico Guardian.

Diversi altri Paesi hanno ritirato il proprio sostegno a Infantino per la rielezione e il direttore operativo dell’organizzazione che gestisce il calcio mondiale, Kevin Lamour, è stato licenziato dopo aver criticato il piano.

Secondo quanto riportato, il ritiro del sostegno da parte di Israele è stato comunicato in una lettera firmata da Moshe Zuares, presidente della Federazione calcistica dello stato ebraico.