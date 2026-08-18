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Cina, a Hong Kong +11% di arrivi turistici nei primi 7 mesi del 2026

| 18 Agosto 2026 20:04 | 0 commenti

Cina, a Hong Kong +11% di arrivi turistici nei primi 7 mesi del 2026

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HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Hong Kong ha registrato circa 31,22 milioni di arrivi turistici nei primi sette mesi del 2026, con un aumento dell’11% su base annua. Lo ha annunciato ieri l’Hong Kong Tourism Board.

Da gennaio a luglio, gli arrivi di visitatori dalla Cina continentale hanno raggiunto i 24,16 milioni, con un incremento del 13% anno su anno.

Nel solo mese di luglio, gli arrivi turistici sono stati circa 4,5 milioni, in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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