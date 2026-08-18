Donna uccisa a coltellate a Colleferro, fermato il marito

(Adnkronos) – Una donna di 50 anni, polacca, è stata uccisa a coltellate oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. I poliziotti, intervenuti nell’abitazione in via Cristoforo Colombo, hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. Sarebbe stato lui, secondo una prima ricostruzione, ad accoltellare la moglie.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15.30 e nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla la donna è deceduta. La Procura di Velletri procede per femminicidio.