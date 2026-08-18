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Ippica, è morto Varenne: il cavallo più forte di tutti i tempi

| 18 Agosto 2026 13:41 | 0 commenti

Ippica, è morto Varenne: il cavallo più forte di tutti i tempi

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – E’ morto Varenne. Il cavallo italiano, che era nato a Copparo nel 1995, è stato un grande trottatore, ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Il “Capitano”, questo uno dei suoi soprannomi, ha vinto tanti titoli durante la carriera, in particolare ha centrato il Grand Slam per due volte, nel 2001 e nel 2002, vincendo le tre corse di Gruppo 1 più prestigiose d’Europa, ovvero il Prix d’Amerique, il Gran Premio Lotteria e l’Elitloppet.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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