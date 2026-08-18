La nuova Mercedes-Benz Classe C, più tecnologia e motori elettrificati

ROMA (ITALPRESS) – Con l’aggiornamento tecnico più completo di sempre, la nuova Mercedes-Benz Classe C Berlina e Station-wagon porta la gamma più venduta del brand pienamente al passo con i tempi. I nuovi modelli poggiano sui punti di forza consolidati che hanno reso la Classe C una scelta così affidabile: design atletico, interni di alta qualità, motori a combustione high-tech elettrificati e tecnologia digitale intuitiva. Con una presenza più incisiva, un comfort superiore e un’ampia scelta di motori benzina e diesel high-tech elettrificati, oltre alle versioni plug-in hybrid, la nuova Classe C è pensata per rispondere alle diverse esigenze e agli stili di vita dei clienti. Tutti i motori sono stati ulteriormente sviluppati con un chiaro focus su efficienza, prestazioni e conformità normativa, inclusa la predisposizione ai futuri requisiti EU7. Gli ordini per tutte le varianti di motorizzazione aprono il 18 agosto 2026. La nuova Classe C ha prezzi per il mercato tedesco a partire da 48.844 euro IVA inclusa per la C 200 Berlina. “La nuova Classe C dimostra che continuità e innovazione non si escludono a vicenda. Con la sua eleganza sportiva, i powertrain high-tech elettrificati e il supporto intelligente basato su MB.OS, offre ciò di cui i conducenti hanno davvero bisogno: affidabilità comprovata e tecnologia innovativa capace di creare un reale valore aggiunto nella vita quotidiana. Così, un classico diventa un compagno moderno”, ha sottolineato Mathias Geisen, Member of the Board of Management of Mercedes-Benz Group AG, Sales & Customer Experience.

Dal suo debutto nel 1982, la Classe C ha definito il segmento midsize, con oltre dodici milioni di esemplari venduti e un ruolo costantemente pionieristico in termini di innovazione, design e carattere di guida. La nuova Classe C prosegue questa storia di successo con determinazione: più digitale, più raffinata e più agile che mai, combina una continuità rassicurante con un deciso passo avanti – “Welcome home”. Da quando Carl Benz inventò l’automobile 140 anni fa, Mercedes-Benz ha plasmato il progresso automobilistico con tecnologie innovative, sempre guidata dal chiaro obiettivo di rendere la mobilità più semplice, sicura e confortevole per i clienti. Nel solco di questa eredità, la nuova Classe C rafforza ulteriormente il proprio ruolo pionieristico nel segmento midsize.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

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