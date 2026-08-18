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Palio di Siena, dopo 28 anni torna al successo la contrada del Nicchio. 13° trionfo di Tittia

| 18 Agosto 2026 22:31 | 0 commenti

Palio di Siena, dopo 28 anni torna al successo la contrada del Nicchio. 13° trionfo di Tittia

Italpress, Sport Italpress
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SIENA (ITALPRESS) – La contrada del Nicchio vince il Palio dell’Assunta 2026. A Piazza del Campo, dopo due rinvii causa maltempo, è l’eterno Giovanni Atzeni, meglio noto come Tittia, a trionfare. Per il fantino italiano è il tredicesimo successo. Dopo la vittoria, per Tittia e il cavallo si è registrata anche una caduta, apparentemente senza conseguenze.

L’ultima vittoria del Nicchio risaliva a 28 anni fa, il 16 agosto del 1998, quando a trionfare fu Dario Colagè, detto Il Bufera, su Re Artù. L’ultima affermazione di Tittia aveva avuto luogo invece poco più di un mese fa, lo scorso 3 luglio. In quell’occasione il fantino aveva riportato alla vittoria la contrada dell’Aquila dopo 34 anni. La nuova “contrada nonna”, cioè quella che attende da più tempo un successo, è la Chiocciola che non vince dal 16 agosto 1999. 

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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