Tennis, Williams fuori a Cincinnati: un set non basta

Roma, 18 ago. (askanews) – Un set da Williams non basta a Serena e Venus, sconfitte al primo turno del doppio del torneo di Cincinnati. Le due sorelle statunitensi, tornate a giocare insieme quasi quattro anni dopo l’ultima apparizione agli Us Open 2022, sono state battute da Marta Kostyuk e Peyton Stearns per 6-2, 1-6, 10-8 al super tie-break.

Dopo un primo set dominato dalle avversarie, Serena e Venus hanno ritrovato ritmo e colpi nel secondo parziale, imponendosi 6-1 e riportando la sfida in equilibrio. Nel super tie-break, però, Kostyuk e Stearns hanno mantenuto i nervi saldi fino al 10-8 conclusivo.

Nonostante l’eliminazione, le Williams hanno lasciato il campo tra gli applausi del pubblico. “Mi sono divertita. È stato qualcosa di speciale”, ha detto Serena. “A metà partita abbiamo un po’ smaltito la ruggine e abbiamo iniziato a prendere le misure. Non sono venuta qui per vincere il torneo, volevo semplicemente divertirmi. È stato davvero bello poterlo fare di nuovo”.

Per Serena e Venus si chiude così una parentesi di nostalgia e spettacolo, con il ritorno in coppia che ha comunque regalato al pubblico di Cincinnati un set all’altezza della loro storia. “Non giocavamo insieme da una vita, ma alla fine abbiamo trovato il modo per farlo”, ha aggiunto Serena. “È stato davvero bello”.