Ascolti tv, 18 agosto: ‘Il mio amico Tempesta’ su Canale 5 vince prima serata con il 15,7%

(Adnkronos) – ‘Il mio amico Tempesta’ ha vinto la prima serata di ieri, 18 agosto, con il 15,7% di share. Il film, in onda su Canale 5, ha incollato allo schermo 1.721.000 spettatori. Su Rai1 ‘Emma e il giaguaro nero’ ha intrattenuto 1.497.000 spettatori, pari al 12,8%. La musica di ‘Yoga Radio Estate’, in onda su Italia 1, ha conquistato 839.000 spettatori e il 7,9%. Su Rai2, ‘Palermo-Milano solo andata’ ha ottenuto 617.000 spettatori e il 4,9%. Poco sotto con il 4,7% c’è Rai3 con ‘Io noi e Gaber’, che ha radunato 562.000 spettatori.

Su La7, il film ‘Tre manifesti a Ebbing – Missouri’ è stato visto da 420.000 spettatori, pari al 3,8%. Sul Nove, ‘Alessandro Siani – Offline’ 412.000 spettatori e il 3,4%, mentre su Rete 4, ‘Le grandi domande di Freedom’ 349.000 spettatori e il 3,4%. Infine, su Tv8 ‘Spectre’ ha intrattenuto 319.000 spettatori, pari al 3%.

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.196.000 spettatori e il 28,7%, mentre su Rai1 ‘L’Eredità Summer’ 2.197.000 spettatori e il 15%.