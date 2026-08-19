Atalanta-Hapoel Tel-Aviv, la Flotilla illumina lo stadio di Bergamo con la scritta “Boycott Israel”

BERGAMO (ITALPRESS) – La scritta luminosa “Boycott Israel” è stata proiettata ieri sulle pareti esterne della New Balance Arena di Bergamo, dove domani alle ore 20.30 si giocherà la partita di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel-Aviv.

L’iniziativa è della Global Sumud Flotilla: “Lo abbiamo fatto per accendere un riflettore su uno Stato che, sotto gli occhi del mondo, è accusato di un genocidio a Gaza e un’occupazione militare sempre più violenta in Cisgiordania – si legge nel comunicato -. Si può assistere a una partita di calcio, non a un genocidio. Il boicottaggio di Israele non è più un’opzione politica tra le altre: è una necessità umanitaria, un dovere morale verso il popolo palestinese, che sta pagando con la vita il silenzio e la complicità internazionale. In questo contesto, ogni partita di calcio favorisce la normalizzazione della violenza, ogni accordo commerciale è complicità”. Gli autori dell’iniziativa hanno chiesto anche alle istituzioni nazionali “la cancellazione definitiva del memorandum d’intesa tra Italia e Israele sulla cooperazione militare, e la limitazione degli accordi commerciali in essere”.

Alla Uefa, invece, “di sospendere le squadre israeliane dalle competizioni sportive”. Inoltre la richiesta dell’equipaggio di Terra di Bergamo della Global – Sumud Flotilla, ha chiesto al territorio bergamasco di scegliere “un’economia di pace, non di guerra. Devono cessare immediatamente i profitti privati generati dall’esportazione di armamenti verso Israele”.

-Foto Equipaggio di Terra di Bergamo — Global Sumud Flotilla-

(ITALPRESS).