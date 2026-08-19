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Cobolli rimonta Jodar e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati

| 19 Agosto 2026 19:47 | 0 commenti

Cobolli rimonta Jodar e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati

Sport Italpress, Italpress
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CINCINNATI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli accede ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, testa di serie numero 7 del tabellone, batte in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar (n. 11 Atp) col punteggio di 4-6 7-6(3) 6-3. La sfida – primo testa a testa tra i due – metteva di fronte il n.4 ed il n.7 della Race per le Atp Finals di Torino, in cui per entrambi sarebbe la prima partecipazione. Nel prossimo turno Cobolli dovrà vedersela con il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Tommy Paul. 

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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