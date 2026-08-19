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F1, Hadjar salta il GP d’Olanda per un infortunio al polso. Lawson lo sostituirà in Red Bull

| 19 Agosto 2026 14:32 | 0 commenti

F1, Hadjar salta il GP d’Olanda per un infortunio al polso. Lawson lo sostituirà in Red Bull

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Isack Hadjar, pilota dell’Oracle Red Bull Racing, ha riportato un infortunio al polso durante la pausa estiva. Questa gli impedirà di partecipare al Gran Premio d’Olanda. Liam Lawson, dunque, lo sostituirà in questo fine settimana. “La squadra augura a Isack Hadjar una pronta guarigione e ringrazia Liam Lawson per essersi reso disponibile con così poco preavviso”, ha precisato l’Oracle Red Bull Racing.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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