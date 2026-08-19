Formula1, ecco Zandvoort. Vasseur: “Sfruttare le opportunità”

Roma, 19 ago. (askanews) – La Formula 1 torna in pista dopo la pausa estiva con il Gran Premio d’Olanda, dodicesimo appuntamento del Mondiale, in programma sul circuito di Zandvoort. Per la Ferrari il weekend segna l’inizio della seconda parte della stagione: la Scuderia riparte dal secondo posto nel Mondiale Costruttori, mentre Lewis Hamilton è secondo nella classifica piloti e Charles Leclerc quarto, entrambi con una vittoria all’attivo.

Il circuito olandese, lungo 4.259 metri, si snoda tra le dune affacciate sul Mare del Nord ed è caratterizzato da curve veloci, cambi di direzione e tratti sopraelevati. La carreggiata stretta e il disegno tortuoso rendono i sorpassi difficili, aumentando l’importanza delle qualifiche. Anche vento e condizioni meteorologiche possono incidere sul rendimento delle vetture.

Il Gran Premio d’Olanda sarà inoltre il quinto weekend stagionale con il formato Sprint. Venerdì è prevista una sola sessione di prove libere alle 12.30, seguita alle 16.30 dalla Sprint Qualifying. Sabato la Sprint scatterà alle 12 sulla distanza di 24 giri, mentre alle 16 si svolgeranno le qualifiche. La gara di domenica prenderà il via alle 15 e si svilupperà sulla distanza di 72 giri.

“Zandvoort segna l’inizio della seconda parte della stagione: il nostro approccio resta lo stesso, affrontare una gara alla volta e concentrarci su noi stessi”, ha dichiarato il team principal della Ferrari Fred Vasseur. “Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per quella che ci aspettiamo essere una competizione molto serrata”. Il dirigente francese ha sottolineato anche le difficoltà legate al formato Sprint, con una sola sessione di prove prima della qualifica, e l’obiettivo di “metterci nelle migliori condizioni possibili per sfruttare al massimo le opportunità”.